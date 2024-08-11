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  4. Heidi Klum bu sefer üstsüz denize girdi! Genç eşi o anları çekti

Heidi Klum bu sefer üstsüz denize girdi! Genç eşi o anları çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.08.2024 09:48
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Bir dönemin ünlü modellerinden olan Heidi Klum yıllara meydan okuyor. Formunu koruyan ve özel hayatıyla gündeme gelen Klum kimselerin olmadığı bir plajda üstsüz denize girdi. O anları kocası kameraya aldı.

Heidi Klum bu sefer üstsüz denize girdi! Genç eşi o anları çekti

Heidi Klum, 2019 yılında evlendiği 34 yaşındaki müzisyen eşi Tom Kaulitz ile paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden Heidi Klum, adeta yıllara meydan okuyor.

Her fırsatta soyunan ve kendisindne 17 yaş küçük kocasıyla bu anlarda video çeken Klum yine yaptı yapacağını...

Eşi ile kimselerin olmadığı bir plaja giden Heidi Klum hemen soyundu. Ünlü model denize üstsüz girdiği anlarda kocası da kamerayı açtı.

Modelin o anlarını kameraya alan Tom Kaulitz daha sonra ise bu anları paylaştı. Heidi Klum da sosyal medyasında o anları "Özgür" notuyla paylaştı.

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GENÇ GÖRÜNMESİNİN SIRRI

Yaşına rağmen hâlâ genç bir görüntüye ve muhteşem bir fiziğe sahip olan Heidi Klum sırrı ise aslında oldukça basit; bol bol hareket ediyor ve sağlıksız besinleri tüketmemeye özen gösteriyor.

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Klum belli bir düzene göre besleniyor. Örneğin gün içerisinde dışarı çıkıyorsa yanına doğranmış sebze, meyve ya da evde sıkılmış taze meyve suları gibi atıştırmalıklar alıyor.

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Heidi Klum
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