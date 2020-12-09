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Heidi Klum: Çocuklarım bazı pozlarımı çok açık buluyor

09.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Alman model Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını söyleyerek kendisini bu konuyla ilgili uyardıklarını açıkladı. Klum, "Ben de çocuklarıma 'Bu benim. Kendi bildiğimi yapıyorum' diye yanıt veriyorum" şeklinde konuştu.

Bir döneme damgasını vuran model Heidi Klum, çocuklarıyla ilgili bir itirafta bulundu.

People dergisine konuşan Klum, çocuklarının Instagram'dan paylaştığı bazı pozlarını çok cüretkar bulduklarını ve kendisini bu konuyla ilgili uyardıklarını söyledi.

'Çocuklarım bazı pozlarımı çok açık buluyor'

47 yaşındaki oyuncu, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.
Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü model, ayrıca koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan karantinalar nedeniyle son dönemlerde kilo aldığını ancak bu durumdan şikayetçi olmadığını belirtti.

"KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN"

"KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN"
Heidi Klum, meslektaşlarına ve hemcinslerine seslenerek şu şekilde konuştu: Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun.
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