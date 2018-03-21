Heidi Klum'dan çıplaklık deneyi...

Model olabilmek adına yarışan genç kızları bir araya getirdiği ‘Almanya’nın sıradaki süper modeli’ programında, kendi mesleki deneyimlerini de paylaşan Heidi Klum, yeni programının tanıtımında çok ilginç sahnelere yer verdi.

Podyum olarak bir hapishanenin bahçesinin kullanıldığı yeni programda ayrıca farklı bir çekime de yer veriliyor. Model adaylarını tamamen çıplak bir erkek modelle birlikte çekime sokan Heidi Klum, adayların tepkilerini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı.

Ünlü modellerin bu tarz çıplak erkek modellerle yapılmış çekimlerde çalıştıklarını da hatırlatan Klum’un videosu programın sınırları zorladığını gösteriyor.