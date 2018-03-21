MAGAZİN

Heidi Klum'dan çıplaklık deneyi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Alman manken Heidi Klum, geleceğin modellerini seçtiği programda ilginç bir bölüme daha imza attı. Genç modeller çırılçıplak...

Heidi Klum'dan çıplaklık deneyi...

Model olabilmek adına yarışan genç kızları bir araya getirdiği ‘Almanya’nın sıradaki süper modeli’ programında, kendi mesleki deneyimlerini de paylaşan Heidi Klum, yeni programının tanıtımında çok ilginç sahnelere yer verdi.

Podyum olarak bir hapishanenin bahçesinin kullanıldığı yeni programda ayrıca farklı bir çekime de yer veriliyor. Model adaylarını tamamen çıplak bir erkek modelle birlikte çekime sokan Heidi Klum, adayların tepkilerini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı.

Ünlü modellerin bu tarz çıplak erkek modellerle yapılmış çekimlerde çalıştıklarını da hatırlatan Klum’un videosu programın sınırları zorladığını gösteriyor.

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