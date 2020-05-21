Heidi Klum eve kuaför çağırdı! Yarı çıplak saç boyattı

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Önce herkes bir moda çekimi sandı ve aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

Klum file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı. 46 yaşındaki süper model leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi…

Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı. Kuaförünün şemsiye ile kendini izole etmesi fakan ünlü modelin yarı çıplak olması takipçileri tarafından yadırgandı.



