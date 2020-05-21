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  4. Heidi Klum eve kuaför çağırdı! Yarı çıplak saç boyattı

Heidi Klum eve kuaför çağırdı! Yarı çıplak saç boyattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Heidi Klum, evine kuaför çağırdı ve arka bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak saçını boyattı. Ne var ki kuaförün iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyatması sosyal medyaya damga vurdu.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Önce herkes bir moda çekimi sandı ve aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

Klum file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı. 46 yaşındaki süper model leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi…

Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı. Kuaförünün şemsiye ile kendini izole etmesi fakan ünlü modelin yarı çıplak olması takipçileri tarafından yadırgandı.

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