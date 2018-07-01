MAGAZİN

Heidi Klum otelde çırılçıplak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Amerika'daki Atlantic City'de bulunan bir otelin ev sahipliği yaptığı bir partiye katılan Heidi Klum, enerjik ve rahat tavırlarıyla göz doldurdu.

Heidi Klum otelde çırılçıplak!

Otelin verdiği havuz başı partisinde DJ’lik yapan ve gelen konukları eğlendiren 45 yaşındaki eski manken, asıl sürprizi sosyal medya takipçilerine yaptı.

Zaman zaman hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Klum, bu defa bir tık daha ileriyle gitti ve otel odasının penceresinin önüne çırılçıplak bir şekilde geçerek poz verdi. Göğüslerini elleriyle kapatan Klum, parmak uçlarında durarak verdiği bu pozla ilerleyen yaşına rağmen ne kadar da çekici olduğunu gösterdi.

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İnsta hikaye kısmından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Klum verdiği estetik pozla günün konusu oldu.


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