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Heidi Klum paylaştığı fotoğrafla hayranlarını ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Almanya'nın ünlü mankenlerinden Heidi Klum'un hafta sonu paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Televizyon programının yeni sezonu için çekimde olan Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa tepki yağarken bazı kullanıcılar, "O sütü yavrusu için üretiyor", "Yaptığın hiç hoş değil" yorumlarını yaptı.

Heidi Klum'un paylaşımı tartışma yarattı

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Almanya’nın en popüler mankenlerinden olan ve “Almanya’nın Mankeni” isimli bir TV programının da arkasında yer alan Heidi Klum’un önceki gün paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını adeta ikiye böldü…
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Instagram’da paylaşım yapan 45 yaşındaki Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş fotoğrafını, “Leziz, leziz” ifadesiyle paylaştı.
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Bu fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, hayranları ikiye bölündü. Klum’un bazı hayranları bu fotoğrafını beğendiklerini söylerken, hayvan haklarını savunan bir diğer kesim ise bu fotoğrafın uygunsuz olduğunu dile getirdi.
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Klum’u destekleyenler, “Çok komik bir fotoğraf”, “Sen ne yaparsan yap çok tatlısın” gibi mesajlar atarken Klum’a karşı olanlar ise çok sert ifadeler kullandı.
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İneğin o sütü yavrusu için ürettiğini dile getiren bazı kullanıcılar, “Bunu yapman çok uygunsuz oldu”, “Heidi artık eskisi gibi popüler değil ve ilgi çekmek için böyle şeyler yapıyor”, “Biraz sapıkça bir görüntü” gibi yorumlarda bulundu.
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Bir kullanıcı, “İneğin sütü yavrusu içindir, senin için değil” derken Klum bu yorumlara yanıt vermedi.
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