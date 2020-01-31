Heidi Klum seksi çekimin kamera arkasını paylaştı

Heidi Klum, sosyal medya hesabını cesurca kullanan ünlülerden sadece biri. Harper’s Bazaar dergisine konuk olan Klum, dergi çekimlerinin kamera arkasından görüntüleri paylaşınca Instagram’da olay oldu. Her fırsatta vücudunu çekinmeden paylaşan ünlü isim, yine adından söz ettirdi.

Versace elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü modelin göğüs dekoltesini elleriyle kapattığı görüntüleri görenler, “Şimdi frikik verecek” demekten kendilerini alamadı. 46 yaşındaki modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

