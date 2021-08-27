MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum süper mini eteğiyle eğilince... Arkasından çekilen videoyu paylaştı

Heidi Klum süper mini eteğiyle eğilince... Arkasından çekilen videoyu paylaştı

27.08.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Alman top model Heidi Klum verdiği frikikle gündem oldu. Heidi Klum kısa eteğiyle poz vermek istedi ama arkasını düşünemedi.

48 yaşındaki Heidi Klum yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken bir isim. Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılık da yapıyor. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor.

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum son olarak yarışmada jüri üyesi arkadaşıyla poz verirken frikik verdi. Klum süper minisiyle poz verirken arkasından çekilen bir paylaşım TikTok'ta yayınlandı.

eaeaeae

Klum kendiyle her zaman barışık bir isim olarak o videoyu paylaştı ve "Kendime not: Kısa bir etekle asla eğilme" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
'Gelin mayosu' tartışma yarattı! "Türk müsün?"'Gelin mayosu' tartışma yarattı! "Türk müsün?"
Anahtar Kelimeler:
Frikik Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.