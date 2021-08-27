Heidi Klum süper mini eteğiyle eğilince... Arkasından çekilen videoyu paylaştı

48 yaşındaki Heidi Klum yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken bir isim. Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılık da yapıyor. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor.

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum son olarak yarışmada jüri üyesi arkadaşıyla poz verirken frikik verdi. Klum süper minisiyle poz verirken arkasından çekilen bir paylaşım TikTok'ta yayınlandı.

Klum kendiyle her zaman barışık bir isim olarak o videoyu paylaştı ve "Kendime not: Kısa bir etekle asla eğilme" dedi.



