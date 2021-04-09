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Heidi Klum'un kızı Leni, Glamour kapağında!

09.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore'den dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Leni Glamour dergisinin kapağında boy gösterdi.

Heidi Klum'un kızı Leni, Glamour kapağında!

Ünlülerin çocuklarının da ebeveynleri ile aynı alanda kariyer yapmaları şaşılacak bir durum değil. Dönemlerine damga vuran oyuncu, müzisyen ya da modellerin çocukları da ile adlarını devam ettiriyor.

Bunun en yeni örneklerinden birini de ünlü model Heidi Klum'ın kızı Leni sergiledi.

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İlk kez bir derginin kapağında tek başına yer alan Leni bu alandaki genlerini de annesinden aldığını gözler önüne serdi.

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Moda dünyasına damgasını vuran Heidi Klum, yerini kızı Leni'ye bırakacak gibi görünüyor. Klum'un, iş insanı Flavio Briatore'den dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Leni annesinin 20 yıl önce ilk modeli olduğu Glamour dergisinin kapağında tek başına boy göstermesi olay oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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