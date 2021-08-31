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Heidi Klum'un kızı Leni Klum Venedik'te defileye damga vurdu

31.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan moda devi DolceGabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesine Heidi Klum'un kızı Leni Klum damga vurdu.

Heidi Klum'un kızı Leni Klum Venedik'te defileye damga vurdu

Geçtiğimiz hafta sonuna, Dolce&Gabbana'nın Venedik'teki prestijli haute couture gösterisi damga vurdu. Ünlü model Heidi Klum'un kızı Leni Klum da İtalyan lüks giyim markasının defilesinde yer aldı.

Gösterinin ön sırasında Monica Bellucci, Helen Mirren, Heidi Klum, Januarie Jones, Zoe Saldana, Lady Kitty Spencer (Prenses Diana'nın torunu), Sharon Stone, Jennifer Lopez, Maria Bakalova ve Courtney Kardashian göründü.

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17 yaşındaki kızı Leni'nin defiledeki anlarını kaydeden Heidi Klum'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Klum'un kızının güzelliğine yorum yağdı. Çoğu takipçi "İşte annesinin kızı" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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