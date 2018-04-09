MAGAZİN

Heidi Klum üstsüz yakalandı! Sıcak saatler

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Seksi model Heidi Klum bunu hep yapıyor! Sevgilisiyle çıktığı tatilde yine çıplak yakalandı

Eski model Heidi Klum kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle Meksika sıcağında romantik ve ateşli bir kaçamak yaptı.

Kimseyi umursamadılar

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Heidi Klum genç sevgilisiyle çıktığı Meksika tatilinde muhabirlere yakalandı. İlerleyen yaşına rağmen yoğun bir tempo içerisinde koşturan ve fit fiziğini korumayı başaran 44 yaşındaki Heidi Klum, üstsüz bir şekilde güneşlendi ve o anlarda magazin muhabirlerine yakalandı.
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Meksika güneşinin tadını 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile çıkarmayı tercih eden Klum, meraklı gözlere aldırmadan sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.
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Pazar günü kaldıkları otelin önündeki jakuzide öpüşmeye başlayan çift, o anlarda çok samimi görüntüler verdi.
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Dört çocuğu bulunan Alman top modelin 44 yaşına ve sahip olduğu çocuklara rağmen korumaya başardığı fiziği büyük ilgi uyandırdı.
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Bu çıplaklık Heidi Klum için ilk değil. Daha önce de güzel model kendinden küçük eski sevgilisiyle çırılçıplak yakalanmıştı.
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