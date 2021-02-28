Heiko Maas: Aşı pasaportu üzerinde son sürat çalışmalıyız

Bakan, pasaport üzerinde "son sürat çalışılması" gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB ülkelerinde kullanılması planlanan "aşı pasaportu" konusunda Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Maas, "Avrupa aşı pasaportu üzerinde son sürat çalışmalıyız. Tercihen, akıllı telefonlarda kullanılabilecek, dijital platformlar için düzenlenmiş bir belge. Pandemi süresince öngörülebilir problemlere çözüm hazırlamadığımız için çok zaman kaybettik. Elbette öncesinde aşılanan insanların daha az bulaştırıcı olup olmadığını bilmeli ve nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince hızlı bir şekilde aşılamalıyız. Buna paralel olarak, aşı pasaportunun zamanında hazır olmasını sağlamalıyız" dedi.

AB, geçen hafta düzenlenen zirvede üç ay içerisinde bir aşı pasaportu düzenlenmesi konusunda uzlaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de perşembe günü AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, pasaportun "yaz dönemine kadar hazır olması için siyasi bir gereklilik oluştuğunu" söyledi.