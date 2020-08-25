Heiko Maas: Durum son derece riskli

Heiko Maas Ankara'da da yine diyalog çağrısında bulundu.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina’daki resmi temaslarının ardından Ankara’ya giderek burada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ağırlıklı olarak, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ele alındığı buluşmanın ardından Çavuşoğlu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Maas, Yunanistan ve Türkiye’nin sorunları diyalogla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Konuk Bakan Maas, aynı gün iki ülkede yaptığı görüşmelerle ilgili olarak, "Hem burada hem Atina'da bu tehlikeli ve tırmanan durumu ele aldık. Bu sadece Avrupa Birliği'ni değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"İki tarafın da diyaloğa hazır olduğunu duyuyorum. Bu tartışmalı konuların bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Sadece Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan görüşmelerle bu yapılabilir. Sayın Mitsotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanına da bunu söyledim. Hala iki tarafın da samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" diyen Maas, bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ve gerilimin tırmanmasının ne Yunanistan, ne Türkiye, ne de AB'nin çıkarına olmayacağını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Maas, "Böyle bir görüşme ortamı sadece yapıcı bir atmosferde gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.