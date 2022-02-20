Heinrich Krippel kimdir? Atatürk Onur Anıtı'nı yapan Heinrich Krippel kimdir? Heinrich Krippel Atatürk heykeli nerede?

Heinrich Krippel, yaptığı Atatürk heykelleriyle tanınmaktadır. Heinrich Krippel, Türkiye'de çok sayıda anıt ve heykel tasarlamış ve üretmiştir. Samsun'da bulunan Atatürk Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırı sonrası anıtı yapan kişi yani Heinrich Krippel'in kim olduğu ve daha önce Türkiye'de tasarladığı anıtlar ve heykeller merak edilip araştırmaya başlandı. İşte Heinrich Krippel'in kim olduğu ve Heinrich Krippel'in Türkiye'de yaptığı eserler...

HEİNRİCH KRİPPEL KİMDİR?

Heinrich Krippel, 27 Eylül 1883 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Sanat eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör Hemler atölyesinde almıştır. Daha çok portre, büst ve mezar taşları üzerinde çalıştı ve tanındı. Avusturyalı Heinrich Krippel, heykeltıraş, ressam, bakır oymacısı ve illustratörtür. I. Dünya Savaşı'na topçu subayı olarak katıldı. 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk hükûmetinin davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiştir. 1938 yılına kadar 13 yıl Türkiye'de kalarak Atatürk heykellerini yapmıştır.

Atatürk, Avusturyalı sanatçıyı köşkte misafir ederek hazırlayacağı tüm heykeller için kendisine poz vermiştir. Krippel, bu heykel ve anıtların ön çalışmaları ve taslaklarını Türkiye'de hazırlamıştır. Bu taslaklardan tasarlanarak hazırlanan heykel kalıpları, sanatçının Viyana'daki atölyesinde yapıldı ve Viyana Birleşik Maden işletmelerinde bronza döküldü. Bu heykeller daha sonra parçalar halinde Türkiye'ye getirildi ve yerlerinde monte edildi.

Heinrich Krippel, Viyana'ya dönmeden Ulus'ta Martin Elsaesser tarafından projelendirilerek inşa edilen Sümerbank binasında taştan bir Atatürk heykeli üretti ve 1938 yılında yeniden Türkiye'ye dönmek umuduyla Viyana'ya gitti. Krippel, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bir daha Türkiye'ye dönemedi ve 5 Nisan 1945'te Viyana'da bir mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

HEİNRİCH ATATÜRK HEYKELİ NEREDE?

Onur Anıtı, 15 Ocak 1931 yılında bronzdan yapılmıştır. Kaidenin yüzlerinde Atatürk'ün Samsun'a çıkış öyküsü betimlenmiştir. Asker giysili Atatürk, şaha kalkmış bir at üstündedir. Heykel kaideye, atın arka ayakları ve kuyruğuyla oturmaktadır.

HEİNRİCH KRİPPEL'İN YAPTIĞI ESERLER

Bornova Sarı Köşk Atatürk Büstü

Konya Atatürk Anıtı

Sarayburnu Atatürk Anıtı

Ankara Zafer Anıtı

Büyük Utku Anıtı



