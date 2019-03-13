Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki incelemenin ardından Milas'a geçerek, arkeoloji tarihi açısından son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı'nı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesinin sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla çok güzel potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Hekatomnos kral mezar alanı çok önemli bir değer. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım." dedi.

Milas'ta çok güzel projeler yürütüldüğünü belirten Ersoy, "Biz bu kapsamda sokak sağlıklaştırma çalışmalarına destek olacağız. Bizim tescilli binalarla ilgili bir hibe kredi programımız var. O hibe kredi programıyla da projeleri destekleyip, buranın tam bir turizm şehri olmasını sağlayacağız." dedi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Milas-Bodrum Havalimanı'na ev sahipliği yapan ilçenin turizmden aldığı payın çok yetersiz olduğunu söyledi.

Tarihi Arasta Çarşısı'nda bir esnafta yemek yedikten sonra kahvehanede vatandaşlarla kahve içip sohbet eden Ersoy, buradaki esnafın da taleplerini dinledi.

Ersoy, Milas'ın hem Bodrum'a yakınlığı hem de havalimanına sahip olmasının önemli bir değer teşkil ettiğini vurgulayarak, "Milas'ın sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla çok güzel potansiyeli var. İnşallah projeleri aşama aşama hayata geçirip Milas'ın da turizmden ciddi pay almasını sağlayacağız." diye konuştu.

Bakanlık olarak iki ayrı destekleme projeleri bulunduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Uzunyuva Hekatomnos kral mezarını önümüzdeki sene programa dahil edeceğiz. 12 ay kazı alanlarını destekleyen projeyi 1 Mart'ta hayata geçirdik. Buranın önümüzdeki programa dahil edilmesini ve daha iyi kazılmasını sağlayacağız. Hem eleman hem de finansman desteği sağlamış olacağız. Hekatomnos kral mezar alanı çok önemli bir değer. UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım. Hem Milas açısından hem de Türkiye turizmi için çok önemli."

Bakan Ersoy, Milas'ta yürütülen diğer kazı ve restorasyon alanlarına desteklerinin süreceğini, ilçenin turizm pastasından yeterince faydalanması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve yetkililer katıldı.

