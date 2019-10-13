Hekim, hasta ve hasta yakınları meme kanseri farkındalık etkinliğinde buluştu

Prof. Dr. Umut Demirci, meme kanserinde değiştirilebilir risk faktörlerinin bulunduğunu belirterek, "En önemli risk faktörü ailesel risk faktörüdür. Ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar taramalara öncelik vermeli. Menopoza geç girme, doğum yapmama, emzirmeme de risk faktörleridir. Yetersiz fiziksel aktivite, alkol kullanımı ve obezite de değiştirilebilir risk faktörleridir." dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci ve Ankara Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Lütfi Doğan tarafından, teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik bilgiler verildi.

Demirci, erken tanı ve tedavi için taramanın önem taşıdığının altını çizerek, mamografinin bir riski bulunmadığını, tanı için olmazsa olmaz olarak ifade edilebileceğini vurguladı. Muayene, mamografi, meme ultrasonu ve biyopsinin tanı için önemine işaret eden Demirci, "Kanser tanısının doğrulanması için iğne biyopsisi yapılıyor." diye konuştu.

Demirci, her kitlenin de tümör anlamı taşımadığına işaret ederek, bunların yapılacak tahlil, tetkik ve görüntüleme sonrasında belirlendiğini ve tedavinin buna göre şekillendiğini aktardı.

Tıptaki gelişmelerle birlikte her hastanın tümörünün farklı olduğunun belirlendiğini anlatan Demirci, artık hastaya özel bireyselleşmiş tedavi yapıldığını belirtti. Demirci, "Eskiden her hastaya kemoterapi yapılırken şimdi bunu yapmadığımız hastalarımız mevcut. Artık kişiye özel tedaviler yapılıyor." bilgisini verdi.

-" 20 yaşından itibaren kendi kendine muayene yapılmalı"

Doç. Dr. Lütfi Doğan da meme kanserinde memede ele gelen kitlenin önemsenmesi ve hekime başvurulması gerektiğinin altını çizerek, "Meme başında içeri çekilme, memede portakal kabuğuna benzer görüntü, kızarıklık, akıntı olması ve nadiren de koltuk altında lenf bezlerinin büyümesi hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır." diye konuştu.