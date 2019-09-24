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'Hekime şiddet terör boyutuna ulaştı'

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, hekime şiddetin terör boyutuna ulaştığına dikkat çekti ve her geçen gün daha da artan sağlıkta şiddetin artık sadece sağlık çalışanlarını değil halk sağlığını da etkilediğini söyledi.
Mutsuz ve endişeli sağlık çalışanlarının, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmasının mümkün olmadığını söyleyen Dr. Tamur, "Bu nedenle sağlıkta şiddet konusunda ciddi önlemler alınmaması, hepimizin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bunların başında da etkin ve caydırıcı ceza ilk sıradadır. Örneğin bu ay sonuçlanan bir davada sanık 15 ay ertelemesiz hapis cezasına mahkum oldu. İstanbul'da askerlik muayenesi için aile hekimine başvuran hastasının keyfi isteklerini yerine getirmeyen üyemiz, hastası tarafından tehdit edilmiş, hakarete maruz kalmıştı. Bu tehdit ve hakaret sonrası verilen beyaz kod ve açılan dava derneğimizce bizzat takip edildi. Derneğimiz tarafından takip edilen davada, mahkeme sanığa 15 ay ertelemesiz hapis cezası verdi" dedi.
KOLLUK KUVVETİ EŞLİĞİNDE SAĞLIK HİZMETİ ALSINLAR
Kimsenin sağlık kurumlarında zorbalık yapmaya hakkı olmadığını anlatan Dr. Tamur, "Kendi kişisel taleplerini hekimlere şiddet yolu ile yaptırmaya çalışan, sağlık kurumlarının işleyişini sekteye uğratan, diğer hastaların alması gereken sağlık hizmetini engelleyenlerin, bir anlık öfkeme yenildim deme hakkı yok. Türk yargısının da sağlıkta şiddet uygulayan kişilere karşı tutumlarında aldıkları her kararın halk sağlığını da etkilediğini dikkate almalarını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir başlık açılmalı. Tutuklu yargılamanın yolu açılıp, cezası arttırılmalı, sağlık çalışanına uygulanan şiddet, hakaret ve tehdit ‘halkın sağlık hizmetini almasının engellenmesi’ olarak da değerlendirilmeli, 2 yıldan aşağı ceza verilememeli, zanlıların olay sonrası belli bir süre gözetim altında tutulması sağlanmalı, suçu sabit olanlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da erteleme işletilmemeli, cezalar paraya çevrilmemeli. Ayrıca bu tür suçları işleyenlerin acil haller dışında sağlık hizmetini yüksek güvenlikli kliniklerde ya da kolluk kuvveti eşliğinde alması da tartışılmalı" diye konuştu.

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