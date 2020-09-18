HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hekimhan’da 11 saatte 28 deprem

Hekimhan’da 11 saatte 28 deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün geceden bugüne uzanan 11 saatte 28 adet irilik ufaklı deprem kaydedildi.

Hekimhan’da 11 saatte 28 deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün geceden bugüne uzanan 11 saatte 28 adet irilik ufaklı deprem kaydedildi. Bu depremlerin en büyüğü ise gece yaşanan 4,1 ve bu sabah yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremler oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saat 22.52’de 2,6 büyüklüğünde başlayan depremler bu gün saat 10:00’a kadar 28 irili ufaklı depremle sürdü. Gece boyu birçok depremin kaydedildiği bölgede en büyük depremler ise gece yarısı 03.41’de 4,1 ve bu sabah 09.54’de ise 4,5 olarak kayda geçti.
Yaşanan depremler Hekimhan ilçesi başta olmak üzere Malatya’nın genelinde hissedilirken, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı bildirildi.
Hekimhanlılar, geceden beri sürekli sallandıklarını ifade ederek, “Bir yandan pandemi bir yandan depremler, çok tedirginiz. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler. Sürekli deprem olacak korkusuyla gece yatamadıklarını söyleyen Hekimhanlılar, son yaşanan 4, şiddetindeki depremin büyük olduğunu söylediler.

Hekimhan’da 11 saatte 28 deprem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtıKoronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Salda Gölüyle ilgili yeni gelişme: Yasaklanabilir
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşatan caniden akılalmaz savunma
Eski sevgilisine 2 defa dehşeti yaşattı, savunması pes dedirtti
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Korkutan açıklama! '1 ayda saptanan aktif vaka, 15 günde saptandı'
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
Koronavirüs testi için bekletilen hasta pencereden atlayıp kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.