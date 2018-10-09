Hekimhan'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bu akşam saat 18.32'de Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

