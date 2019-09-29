Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili

Pestil üretim sürecine ilk olarak bahçelerinde bulunan dut ağaçlarından başladıklarını belirten Doğan, yaklaşık üç ay yapım için çalıştıklarını ifade etti.

Komşular ve arkadaşlarının yardımıyla daha hızlı bir şekilde pestili yaptıklarını anlatan Doğan, "Geleneğimiz bir asırdır devam ediyor. Dut ağaçlarımız var. Bu ağaçlardan dutları döküp topluyoruz. Daha sonra şıra ve pekmezleri hazırlıyoruz. İstenilen şekilde haşhaş veya ceviz dökerek de yapılabilir. Tabi içinde su da oluyor. Tadına bakarak ve ayarlayarak ona göre lezzet tutturuyoruz." dedi.

- "Almanya'dan sipariş alıyoruz"

Pestili yaparken yoğun bir çaba harcadıklarını vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Pestili yaptıktan sonra serilir ve kurur daha sonra bezlerden çıkarıp keseriz. Bu kış hazırlığımız. Misafirlerimize ve ev halkına kışlık olarak bir çerez niyetinde yapmaktayız. Tabii ki siparişlerimiz de oluyor. İstanbul ve diğer iller hatta Almanya'ya kadar sipariş alıyoruz. Yaptığımız pestilleri satarak harçlığımızı çıkarıyoruz. Almanya'da akrabalarımız var, onlar buradan götürünce çevrelerindeki insanlar da görüp tadıyor ve sipariş veriyorlar."