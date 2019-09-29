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Hekimhan'ın asırlık lezzeti dut pestili

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü dut pestili hazırlıyor - Dut pekmezine, un, şeker ve nişasta ekleyerek hazırlanan ardından düz bir zemine yayılıp kurutularak elde edilen pestil, yörede kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

OKAN COŞKUN - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü dut pestili yapıyor.

Verimli takım arazilerine sahip ilçedeki ağaçlardan toplanan dutlar, büyük kazanlarda kaynatılmak suretiyle şıraya dönüştürülüyor. Bu şıraya un, şeker ve nişasta katılarak kaynatma işlemine devam ediliyor.

Bir süre kaynatıldıktan sonra istenilen kıvama getirilen şıra, kovalarla bezlere dağıtılarak güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra bezlerden alınan pestiller, serin bir ortama konuluyor. Daha sonra kadınlar tarafından çeşitli ölçülerde kesilen pestiller, bidonlarda saklanıyor.

Yörede kadınlar, asırlardır geleneksel yöntemlerle imece usulü pestil yaparken, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kilogramı 30-35 liraya alıcı bulan pestil, yörede kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor.

- "Geleneğimiz bir asırdır devam ediyor"

Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde 60 yaşındaki Zeynep Doğan, AA muhabirine, her yıl eylül ayında imece usulü pestil yaptıklarını söyledi.

Pestil üretim sürecine ilk olarak bahçelerinde bulunan dut ağaçlarından başladıklarını belirten Doğan, yaklaşık üç ay yapım için çalıştıklarını ifade etti.

Komşular ve arkadaşlarının yardımıyla daha hızlı bir şekilde pestili yaptıklarını anlatan Doğan, "Geleneğimiz bir asırdır devam ediyor. Dut ağaçlarımız var. Bu ağaçlardan dutları döküp topluyoruz. Daha sonra şıra ve pekmezleri hazırlıyoruz. İstenilen şekilde haşhaş veya ceviz dökerek de yapılabilir. Tabi içinde su da oluyor. Tadına bakarak ve ayarlayarak ona göre lezzet tutturuyoruz." dedi.

- "Almanya'dan sipariş alıyoruz"

Pestili yaparken yoğun bir çaba harcadıklarını vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Pestili yaptıktan sonra serilir ve kurur daha sonra bezlerden çıkarıp keseriz. Bu kış hazırlığımız. Misafirlerimize ve ev halkına kışlık olarak bir çerez niyetinde yapmaktayız. Tabii ki siparişlerimiz de oluyor. İstanbul ve diğer iller hatta Almanya'ya kadar sipariş alıyoruz. Yaptığımız pestilleri satarak harçlığımızı çıkarıyoruz. Almanya'da akrabalarımız var, onlar buradan götürünce çevrelerindeki insanlar da görüp tadıyor ve sipariş veriyorlar."

- "Bu işi zevkle yapıyoruz"

Pestil üreticisi 65 yaşındaki Feride Doğan, havalar soğumadan komşuları ve akrabalarıyla pestil yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu işi zevkle yapıyoruz. Biraz zahmetli ama güzel oluyor. Sabah namazından sonra kalkıyoruz. Büyük kazanlarda yapıyoruz zaten ölçümüz bellidir. Sabah namazını kıldıktan sonra kazanın altını yakıyoruz. Ondan sonra gereken malzemeleri getirip hazırlıyoruz. Hepimiz sabah erkenden toplanıyoruz. Yaptıktan sonra serme işlemlerimiz başlıyor. Atalarımızdan geldiği için biz de bu işi devam ettiriyoruz. İnşallah da bizden sonrakiler de bu işi zevkle devam ettirebilirler."

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