"Hekimler antibiyotik reçete ederken iki kez düşünüyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, hekimlerin antibiyotik reçete ederken iki kez düşündüğünü belirtti.

Meşe, "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, akılcı olmayan antibiyotik kullanımının ve antibiyotik direncinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Tüm ülkelerinin antibiyotik kullanımının çözümüne yönelik başlattıkları acil durum eylemleri ve farkındalık çalışmalarının her geçen gün arttığını söyleyen Meşe, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu soruna dikkati çekmek amacıyla 18 Kasım'ı içine alan haftayı "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" olarak belirlediğini anlattı.

Meşe, antibiyotiklerin keşfinin ve tedavide kullanılmasının insan hayatının kalitesine ve yaşam süresine katkı sağladığını, ancak antibiyotiklerin akılcı kullanılması gerektiğini vurguladı.

Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımlarının en sık üst solunum yolları enfeksiyonu ve gastroenterit olgularında rastlandığını belirten Meşe, "Viral enfeksiyonlarda antibiyotikler etkisiz olduğu gibi, insan vücudunda antibiyotiklerin birçok zararı olabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha fazla olmak üzere işitme kayıpları, alerji gelişebilir hatta böbrek yetmezliğine gidebilen tablolar ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle hekimlerimiz antibiyotikleri reçete ederken iki kez düşünmektedirler." diye konuştu.