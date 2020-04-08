Hekimler Birliği Başkanı: Almanlar bu yaz tatile gidemeyecek

Alman Hekimler Birliği Başkanı, yurt dışı tatil seyahatlerinin bu yaz mümkün olmayacağı görüşünde.Almanya Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların yaz tatili dönemini de etkileyeceği uyarısı yaptı.

Funke medya grubuna konuşan Reinhardt, "Almanların bu yaz yeniden tatil seyahatlerine çıkabileceğine inanmıyorum" dedi.

"Şu andan itibaren zeki adımlarla kademeli olarak normal günlük yaşama dönülmesi" durumunda bile salgının etkilerinin yaza kadar süreceğini belirten Hekimler Birliği Başkanı, "Bu nedenle bu yazın farklı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen alıştığımız gibi otomobile, trene, uçağa atlayıp tatile gidemeyeceğiz" diye konuştu.

İtalya, İspanya gibi tatil ülkelerinde de koronavirüs kaynaklı sorunların tatil dönemine kadar tamamen çözülebileceğini beklemediğini kaydeden Reinhardt, "Ancak kısmen sonbahar tatilinde ya da önümüzdeki yıldan itibaren tatile gidebileceğimizi umuyorum" dedi.

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