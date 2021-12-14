'Hekimler Göçü': Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor

https://www.youtube.com/watch?v=o-wH0389brM

Son yıllarda yüzlerce doktor Türkiye'den farklı ülkelere çalışma amacıyla göç etti.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var.

2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvuruda bulundu.

2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü aştı.

İngiltere ve Almanya'dan Türkiye kökenli hekimler, neden yurt dışında çalışmak istediklerini ve göç ettikleri ülkelerdeki çalışma koşullarını anlattı.

