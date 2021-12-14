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  4. 'Hekimler Göçü': Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor

'Hekimler Göçü': Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor

14.12.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yüzlerce doktor Türkiye'den farklı ülkelere çalışma amacıyla göç etti. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük bir artış var. İngiltere ve Almanya'dan hekimler neden yurt dışında çalışmak istediklerini ve göç ettikleri ülkelerdeki çalışma koşullarını anlattı. Berza Şimşek'in haberi.

'Hekimler Göçü': Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor

https://www.youtube.com/watch?v=o-wH0389brM

Son yıllarda yüzlerce doktor Türkiye'den farklı ülkelere çalışma amacıyla göç etti.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var.

2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvuruda bulundu.

2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü aştı.

İngiltere ve Almanya'dan Türkiye kökenli hekimler, neden yurt dışında çalışmak istediklerini ve göç ettikleri ülkelerdeki çalışma koşullarını anlattı.

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