Hekimlerden 5 dakikada muayene eylemi

Hekimler, uygulamanın sağlık hizmetinin niteliğini düşüreceğini söylüyor.Kamu hastanelerinde muayene süresinin beş dakikaya düşürülmesine tepki gösteren hekimler, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere çok sayıda ilde eylem düzenledi. "Sağlık 5 dakikaya sığmaz" sloganıyla bir araya gelen hekimler, uygulamanın sağlık hizmetinin niteliğini düşüreceğini ve sağlıkta şiddeti arttıracağını vurguluyor.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde bir araya gelen hekimler, yaptıkları ortak basın açıklamasında muayene süresinin 5 dakikaya düşürülmesini alkışlarla protesto ederek zaman baskısının yanlış tanı ve tedaviye sebep olabileceğine dikkat çekti.

Hekim yetersizliği sebebiyle hastanelerden randevu almak zorlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül'de alınan bir kararla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS), 5 dakikada bir randevu alınabilecek şekilde düzenlenmişti. Hasta öyküsü, fiziki muayene, tanı ve tedavi aşamalarının bu kadar kısa bir sürede tamamlanamayacağını belirten hekimler, uygulamaya tepkili.

Hekimler, uygulamanın hekim-hasta ilişkisini zedeleyeceği, hekimlerin yaşadığı tükenmişliği derinleştireceği belirtiliyor.

"Neredeyse 100 hastaya bakmaya zorlanıyoruz"

Basın açıklamasında kendilerine bir günde yaklaşık 100 hasta randevusunun dayatıldığını vurgulayan hekimler, "Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkündür. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişme hekimi zor duruma sokacaktır" ifadelerini kullandı.

Muayene için yeterli zaman tanımamanın hekimlik meslek etiği açısından kabul edilemeyeceğini de kaydeden hekimler, bunun mesleki özerkliklerine bir saldırı olarak nitelendirdi. Hekimler, "Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir" dedi.

İdeal muayene süresi 20 dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), muayene süresinin 20 dakika olmasını tavsiye ediyor. Öte yandan 2015 yılında Türkiye'de hekimlerin ihtiyaç duyduğu muayene süreleriyle ilgili bir çalışma yapan Türk Toraks Derneği de benzer sonuçlara işaret ediyor. 49 araştırmacının katıldığı ve 1680 hastanın muayene edildiği çalışmada, ideal muayene süresinin 17- 23 dakika arasında olması gerektiği bildiriliyor.

DW / ATB,HS

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