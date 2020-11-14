Hekimlerden hastanelerde doluluk uyarısı

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, milyonların yaşadığı metropolde hastanelerdeki doluluk oranlarına dikkat çekti. Küçükosmanoğlu, Mayıs ayında açılan ve biner yatak kapasitesi bulunan iki pandemi hastanesinin de dolu olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu ayrıca, İstanbul'da bulunan 70 devlet hastanesinin sürekli olarak koronavirüs hastaları için kapasite artırımına gitmek zorunda kaldığını, ancak bu hastanelerin de sınırlarına dayandığını belirtti. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Küçükosmanoğlu, sağlık çalışanlarının da tükendiğine dikkat çekti. Haberde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise bu açıklamalara ilişkin değerlendirme yapmadığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan tabipler, çoğu hastanede kapasitenin sınırlara dayandığını belirtiyor.Türkiye'de Covid-19'a yakalananlar arasında ağır hastaların sayısının artması üzerine hekimler söz konusu rakamların çok endişe verici olduğunu belirterek, sosyal hayatta acilen kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini talep etti.

Diğer bütün tedaviler erteleniyor

Alman haber ajansı dpa'nın konuştuğu bir devlet hastanesi hekimi ise bütün diğer hastaların tedavilerinin Covid-19 hastalarının sayısının artması nedeniyle ertelendiğini aktardı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, dpa'ya yaptığı açıklamada ülke çapında durumun endişe verici olduğunu belirtti. Yoğun bakım üniteleride, Covid-19 hastaları dışında şikayeti olan hastalar için yer bulmanın giderek daha da zorlaştığını söyleyen Fincancı, acil yardım telefonlarında da uzun bekleme kuyrukları oluştuğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'deki genel yatak doluluk oranının yüzde 53,3; yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 70 olduğunu belirtmişti.

Okullar ve AVM'ler kapansın

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, pandemideki gelişmeyi kontrol altına alabilmek için daha sıkı kısıtlamaların gerekli olduğunu dile getirdi. Acilen harekete geçilmesini de talep eden Fincancı ve Küçükosmanoğlu, okullar ile alışveriş merkezlerinin kapatılması gerektini de belirtti.