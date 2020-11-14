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Hekimlerden hastanelerde doluluk uyarısı

14.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de hasta sayılarındaki yoğun artış nedeniyle hekimler ülke genelinde kapsamlı kısıtlamalar talep ediyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan tabipler, çoğu hastanede kapasitenin sınırlara dayandığını belirtiyor.Türkiye'de Covid-19'a yakalananlar arasında ağır hastaların sayısının artması üzerine hekimler söz konusu rakamların çok endişe verici olduğunu belirterek, sosyal hayatta acilen kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini talep etti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, milyonların yaşadığı metropolde hastanelerdeki doluluk oranlarına dikkat çekti. Küçükosmanoğlu, Mayıs ayında açılan ve biner yatak kapasitesi bulunan iki pandemi hastanesinin de dolu olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu ayrıca, İstanbul'da bulunan 70 devlet hastanesinin sürekli olarak koronavirüs hastaları için kapasite artırımına gitmek zorunda kaldığını, ancak bu hastanelerin de sınırlarına dayandığını belirtti. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Küçükosmanoğlu, sağlık çalışanlarının da tükendiğine dikkat çekti. Haberde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise bu açıklamalara ilişkin değerlendirme yapmadığı belirtildi.

Diğer bütün tedaviler erteleniyor

Alman haber ajansı dpa'nın konuştuğu bir devlet hastanesi hekimi ise bütün diğer hastaların tedavilerinin Covid-19 hastalarının sayısının artması nedeniyle ertelendiğini aktardı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, dpa'ya yaptığı açıklamada ülke çapında durumun endişe verici olduğunu belirtti. Yoğun bakım üniteleride, Covid-19 hastaları dışında şikayeti olan hastalar için yer bulmanın giderek daha da zorlaştığını söyleyen Fincancı, acil yardım telefonlarında da uzun bekleme kuyrukları oluştuğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'deki genel yatak doluluk oranının yüzde 53,3; yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 70 olduğunu belirtmişti.

Okullar ve AVM'ler kapansın

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, pandemideki gelişmeyi kontrol altına alabilmek için daha sıkı kısıtlamaların gerekli olduğunu dile getirdi. Acilen harekete geçilmesini de talep eden Fincancı ve Küçükosmanoğlu, okullar ile alışveriş merkezlerinin kapatılması gerektini de belirtti.

Türkiye Nisan ve Mayıs aylarında pandemiyle mücadele amacıyla kapsamlı kısıtlamalar uygulamış, Haziran ayında ise bu kısıtlamalarda gevşemeye gidilmişti.

Türkiye'de son haftalarda vaka sayılarında artış görülmesi üzerine kısıtlamalar artırıldı.Buna göre, 81 ilde 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, ayrıca kamusal alanda sigara içmek yasaklandı. Ayrıca, restoran, kafe, bar gibi işletmeler de saat 22.00'den itibaren kapatılıyor.

Son 24 saatte 3 bin 45 hasta

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen vaka sayıları açıklanmıyor. Sadece hastalara ilişkin rakamlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığının 13 Kasım verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 45 hasta tespit edildi. Bir hafta önce ise bu sayı 2 bin 436 olarak verilmiş, bir ay önce yani 14 Ekim'de de bin 671 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de son haftalarda ağır hasta sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 356 ağır hastanın bulunduğu belirtiliyor. Bu sayı bir hafta önce 2 bin 654, bir ay önce yani 14 Ekim'de de bin 418 olarak açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte kayda geçen vefat sayısı da 93. Böylece Türkiye'de koronavirüs bağlantılı hayatını kaybeden kişi sayısı resmi rakamlara göre 11 bin 326 oldu.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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