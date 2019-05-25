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Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının ortak çalışmaları neticesinde hekimlerin askerlik yükümlülüklerinde yeni döneme girildiğini belirtti.Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın müştereken belirleyeceği yerlerde Devlet Hizmet Yükümlülüğünü yapan hekimlerin, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının ortak çalışmaları neticesinde hekimlerin askerlik yükümlülüklerinde yeni döneme girildiğini belirtti.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın müştereken belirleyeceği yerlerde Devlet Hizmet Yükümlülüğünü yapan hekimlerin, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı duyuruldu. Hekimlerin öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacaklarını belirten Bakan Koca, temel eğitim sonrası hekimlerin görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verileceğini kaydetti.
Koca, belirlenen yerlerde Devlet hizmet Yükümlülüğünü tamamlayan hekimlerin, Asteğmen rütbesiyle terhis edilerek askerlik görevlerini tamamlamış sayılacağını belirttiği açıklamada, “Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte hekimler için yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

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