Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor

Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda Türk Ceza Kanunu'nda ilave bir düzenleme yapılmasını TBMM'den beklediğini belirten Koca, "Özellikle cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi gibi durumların devre dışı kalmasını arzuluyorum. Bu konuyu da birçok platformda gündeme getiriyorum." ifadesini kullandı.

Koca, şiddeti önleme eylem planının da devreye gireceğini bildirerek, "Özellikle hekimlerimizin, çalışanlarımızın hem hasta yükünü azaltan hem de fiziksel ortamlarını düzenleyen bir yaklaşımla, vatandaşın sağlık okur yazarlığını artıran, hekim-hasta iletişimini güçlü kılan, hizmeti sunarken güvenli ortamı sağladığımız bir eylem planı devreye girecek." dedi.

- "Aile hekimine gitmeden ilaç yazdırma yaklaşımı var"

Aile hekimlerine yönelik şiddetin daha sık yaşandığına işaret eden Koca, "Hastalarda aile hekimine görünmeden reçete yazdırma yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması için vatandaşa bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir. Kronik bir hastalığınız olabilir, bu kronik hastalıkla ilgili takipli hasta olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir rapor söz konusu olabilir. İlacınız bittiyse bu rapor çerçevesinde ilacı yazdırmak için gidebilirsiniz. Bir hastalığınız olabilir, bu durumda da yine hekim muayene ettikten sonra reçete yazılabilir." diye konuştu.