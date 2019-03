Hekimlerin yarısı hipertansiyon

Türkiye genelindeki bin hekime internet üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre doktorların yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde diyabet ve yüzde 3,8’inde ise kanser hastalığı tespit edildi.

İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, bin hekime internet üzerinden anket yaptı. Hekimlere hangi sağlık sorunlarının olduğuna dair soruların sorulduğu ankette hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon, yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde diyabet ve yüzde 3,8’inde ise kanser hastalığı ortaya çıktı.

“Çarpıcı sonuçlara ulaştık”

Anket hakkında bilgi veren Dr. Dinççağ, 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken her yıl yaptıkları hekimlerin sağlık durumları ile ilgili anket çalışmasında bu yıl da çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi. Her yaştan ve kadın-erkek ayırmaksızın, rastgele yöntemle bin hekime, internet ortamında, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, diyabet, kanser ve diğer seçeneklerinin bulunduğu sorular yönelttiklerini ifade eden Dr. Dinççağ, “Bin hekim üzerinde yapılan anket çalışmasında, hekimlerin yaklaşık yüzde 44,5’inde yüksek tansiyon tespit edildi. Yani, yaklaşık her iki hekimden birinde tansiyon yüksekliği bulundu. Yine hekimlerin yüzde 16,5’inde koroner kalp hastalıkları, yüzde 10,4’ünde ise diyabet olduğu anlaşıldı” dedi.