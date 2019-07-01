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Hekimlik mesleğine 267 taze kan

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 267 öğrenci törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.OMÜ Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için OMÜ Yaşam Merkezi önünde bulunan meydanda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 267 öğrenci törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.
OMÜ Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için OMÜ Yaşam Merkezi önünde bulunan meydanda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 31’i yabancı uyruklu toplam 267 öğrenci mezun oldu. Hazırlık okumayanların 6 yıl, hazırlık okuyanların ise 7 yıl öğrenim gördüğü Tıp Fakültesinde öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, öğrencilere bundan sonraki meslek yaşantılarında başarılar diledi.

“Doktorluk, çok kutsal ve meşakkatli bir meslek”
Doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sevgili öğrenciler, seçtiğiniz meslek çok kutsal ve meşakkatli bir meslek. Allah, varlıkların en kıymetlisi insandır, diyor. O anlamda insan hayatı kutsaldır. Bu anlamda insan hayatını direkt ilgilendiren bir meslek çok daha kıymetlidir. Ben, size saygı duyuyorum. Bütün insanların da size saygı duyduğunu düşünüyorum. Siz, bu yönüyle doktorluk mesleğini seçtiniz ve zorlu bir eğitim sürecini geride bıraktınız. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Yurtlarda genellikle tıpçılar ve hukukçular daha fazla ders çalışırdı. Siz boş vakitlerinizden fedakarlık yaparak, hem ailenizin hem de kendinizin gurur duyacağı bir mezuniyete ulaştınız. Sizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir ülkemiz var. Belki de Türkiye’nin birçok farklı yerinde görev yapacaksınız ama bizim insanımız da çok kıymetli ve değerlidir. O anlamda insanlarımızı seviniz. Her meslekte insanı sevmek çok önemli. İnsan, işini severse başarılı oluyor. 30 yıllık bir bürokrasi geçmişim var. Karşılaştığım her zorlukta işimin sevgisiyle işimi başardığıma inanıyorum. Sizlere de meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

“İyi bir hekim olduğunuzu yaşayarak göreceğinize inanıyorum”
Öğrencilerin iyi birer doktor olacağına inandığını vurgulayan OMÜ Rektörü Sait Bilgiç, “Bu mutlu günde birlikte olmak bizi de mutlu etti. Bu yıl mezunlarımızın sadece mezun olmaktan kaynaklanan mutluluklarına ilave olarak bir de ayrıca taşıdıkları gurur var. O da; genç doktorlarımızın 19 Mayıs 1919’un 100. yıl mezunu olmalarıdır. OMÜ, Türk üniversiteleri içerisinde çok saygın bir yere sahiptir. Dünya üniversiteleri arasında da ilk bin üniversite içerisinde yer alıyor. Başarılarımızla da önemli üniversiteler arasında yer alıyoruz. OMÜ Tıp Fakültesi, sahip olduğu imkanlar ve hocaları ile hakikaten başarıya layık olan bir fakülte olarak sizlerin bundan sonraki hayatınızda aldığınız eğitimin bazı eksikliklerine rağmen önemli olduğu, iyi bir hekim olduğunuzu yaşayarak göreceğinize inanıyorum. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından birinci olan öğrenci yaş kütüğüne ismini çaktı. Öğrencilere diplomaları dağıtıldı. Diplomalarını alan öğrenciler, çok zorlu bir eğitim süreci geçirdiklerini ifade ederek, mutlu ve gururlu olduklarını söylediler. Genç doktorların velileri de evlatlarının doktor olmalarından dolayı büyük gurur duyduklarını belirttiler. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan

Hekimlik mesleğine 267 taze kan
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