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Hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İpek ve Ateş arasında gerilim büyüyor! Hekimoğlu 18. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 02:54 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 18. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı Hekimoğlu dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hekimoğlu dizisi yeni bölümde Doktor Ateş, İpek'e meydan okur ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırır. Öte yandan elini kaybetmek üzere olan bir hasta herkesin başta Ateş ve İpek olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. İşte Hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı.

Hekimoğlu dizisinin 18. bölümü 22 Eylül Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş'in karşısına çıkan bir vaka ona hayatının dersini veriyor. Selin’in hastanede çalışmaya başlaması Hekimoğlu’nda belirgin bir gerginlik yaratır. Bu yeni durum yetmezmiş gibi, Selin’in Hekimoğlu’na açılmış davalarla ilgileniyor olması aralarındaki iletişimi zorunlu kılar.

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Diğer yandan Hekimoğlu saman nezlesine yakalanır. Bunu fırsata çevirip işten kaytarma planları yaparken karşısına öyle bir vaka çıkar ki kendisini unutup işe koyulur. Kanserli küçük bir kızın vakti giderek daralmaktadır.

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Hekimoğlu onu tedavi etmeye çabalarken hayatının en önemli derslerinden birini bu küçük kızdan alacağını tahmin bile edemez.

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Hekimoğlu ve Selin’i nasıl bir süreç bekliyor? Hekimoğlu küçük kızı tedavi edebilecek mi? Küçük bir kız Hekimoğlu’na nasıl bir ders verecek?

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