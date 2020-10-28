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Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Emre hastaneden atılacak mı? Hekimoğlu 23. son bölümde neler oldu?

28.10.2020 02:10 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 23. son bölümüyle ekrana geldi. Timuçin Esen'in Doktor Ateş Hekimoğlu rolünü canlandırdığı Hekimoğlu dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hekimoğlu dizisi yeni bölümde yapılan bir hata beklenmedik bir sonuca yol açıyor ve Emre, kurul kararıyla hastaneden atılma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu ihtimal Zeynep'i de tedirgin ediyor. Peki Emre'nin bu hatası nelere mal olacak? Ateş, Emre'yi kurula karşı nasıl savunacak?

Hekimoğlu dizisinin 23. bölümü 27 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisinin 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Hekimoğlu yeni bölümde İpek ve Selin, Ateş konusunda birlik olup, onun istifa etmesine mi sebep olacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 27 Ekim Salı yayınlanan son bölümde hastalığına teşhis koyması için Ateş'in evinin önünde nöbet tutan genç adam, hiç beklenmedik olayların da başlangıcına sebep oldu.

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Genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan, Ateş'in başına da dert açacaktır.

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Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

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Öte yandan Selin konusunda bir türlü duygularını kontrol edemeyen Ateş, onunla daha da yakınlaşır. Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider.
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Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir.

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Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.

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