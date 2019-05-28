Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda iftar coşkusu

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi’nin Cerrahpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Parkı’nda düzenlediği iftar programında semt sakinleri birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ev sahipliğinde Hekimoğlu Ali Paşa Parkı'nda gerçekleşen iftara belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açtı.

Ergün Turan, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak iftara katılanlarla sohbet etti.

İftarın ardından bir konuşma yapan Turan, "Bizim profilimizde ve düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir ama Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez." dedi.

Turan, ramazan ayının iyiliği, sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve bereketi arttırdığına değinerek, her akşam farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere de değinen Turan, şunları kaydetti: