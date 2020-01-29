Helal olsun Abdurrahman Amca

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Abdurrahman Ercan 51. kez kan bağışlayarak hem gençlere örnek, hem de ihtiyaç sahiplerine can oluyor. 51’inci kanını Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı’nın yanında veren ve şimdiye kadar aldığı hiçbir madalyayı kabul etmeyen Ercan, “Tek üzüntüm, yaşım 65 olduğu için kan bağışını artık yılda bir kez yapacak olmam” dedi.

Lüleburgaz’da yaşayan Abdurrahman Ercan, Türk Kızılay’ına 51’nci kan bağışını yaptı. Ercan 51. kan bağışını Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız eşliğinde verdi. 1974 yılından beri kan bağışlayarak çevresindeki insanlara örnek olan Ercan ve Gamsız açıklamalarda bulundu.

1974’ten beri sürekli bağışlıyor

Ercan kan bağışlamanın kutsal bir görev olduğunu söyleyerek, “Bugün çok mutluyum. Bütün halkımızın, sanatçılarımızın ve toplumun kanaat önderlerinin aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyorum” diye konuştu. Ercan, Türk Kızılay’ına 1974 yılından beri kan bağışladığını söyleyerek, “İlk bağışımı 1974’te asker arkadaşıma verdim. 2 ünite kan verdim o gün. Yılda 4 olmasa da 3 kez kanı sürekli verdim” diye konuştu.