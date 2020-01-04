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  4. Helal sana Duru

Helal sana Duru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bayrak ve vatan sevgisinin güzel bir örneği yaşandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bayrak ve vatan sevgisinin güzel bir örneği yaşandı. Atatürk İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Duru Türkmen, okula geç kaldığı sırada İstiklal Marşı’nın çalındığını duyunca olduğu yerde esas duruşa geçip İstiklal Marşı’nı okudu. Hava soğuk olduğu için diğer öğrencilerin içerde okuduğu İstiklal Marşı’nı okul bahçesinde tek başına sıraya girerek okuyan Duru Türkmen’in bu anları okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Türkmen, “Yine olsa yine okurum” dedi.
Lüleburgaz Atatürk İlkokulu’nda bayrak ve vatan sevgisinin emsalsiz örneklerinden biri yaşandı. Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi Duru Türkmen, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü okula geç kaldı. O esnada hava soğuk ve hafif yağmurlu olduğu için okul yönetimi İstiklal Marşı’nın sınıflarda okunması talimatını verdi. Bu durumdan haberi olmayan 7 yaşındaki minik Duru, okula geldiğinde hoparlörden İstiklal Marşı’nı duyunca okul bahçesindeki sınıf sırasında tek başına esas duruşa geçti. Yanında kimse olmamasına rağmen İstiklal Marşı’nı baştan sona okuyan Türkmen, İstiklal Marşı sona erince sınıfına doğru koştu.
Okul kamerasına yakalandı
Türkmen’in bu vatan ve bayrak sevgisi okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye takip edildi. Duru’nun tek başına İstiklal Marşı’nı okuması duygulandırdı.
“Yine olsa yine yaparım”
Konuyla ilgili konuşan minik Duru, “O gün okula geç kalmıştım. İstiklal Marşı çalmaya başlayınca hemen bahçede durdum. Ben de İstiklal Marşı’nı okumaya başladım. Yanımda kimsenin olmadığını görünce çok şaşırdım. Yine olsa yine okurum” dedi.
“Atatürk ve bayrak sevgisi aşılıyoruz”
Duru’nun öğretmeni Yasemin Beşdemir de, “Öğrencilerimize sürekli Atatürk ve bayrak sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Duru’nun bu davranışı bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızdan ümitliyiz” diye konuştu.

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