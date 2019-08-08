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Helal Turizmde 170 Milyar USD’lik pazar için kollar sıvandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) heyeti, 2018 senesinde 170 milyar USD’lik hacme ulaşan Müslüman seyahat pazarı için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Türkiye’nin helal turizmdeki potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulundular.Uluslararası düzeyde, helal turizm sektörünü temsil edebilecek bir yapıya kavuşmayı vizyon olarak belirleyen ve helal turizm sektörü temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getirerek; Türkiye’nin dünya turizminden almış olduğu payı arttırmak amaçlı kurulan bir dernek olan IHATO, bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme sağladılar.“Helal Turizm Yönetmeliği hayata geçmeli”Görüşme kapsamında Bakan ile konuşulan konular hakkında bilgiler veren IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, “Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve paydaşların işbirliği ile hazırlanacak ‘Helal Turizm Stratejik Planı’ ile Türkiye’de helal turizm konseptinde gerçekleştirilebilecek; kış turizmi, yayla turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, ekoturizm gibi turizm türleri ve destinasyonlar belirlenmelidir.

Helal Turizmde 170 Milyar USD’lik pazar için kollar sıvandı

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) heyeti, 2018 senesinde 170 milyar USD’lik hacme ulaşan Müslüman seyahat pazarı için Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Türkiye’nin helal turizmdeki potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulundular.
Uluslararası düzeyde, helal turizm sektörünü temsil edebilecek bir yapıya kavuşmayı vizyon olarak belirleyen ve helal turizm sektörü temsilcilerini ve paydaşlarını bir araya getirerek; Türkiye’nin dünya turizminden almış olduğu payı arttırmak amaçlı kurulan bir dernek olan IHATO, bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme sağladılar.

“Helal Turizm Yönetmeliği hayata geçmeli”
Görüşme kapsamında Bakan ile konuşulan konular hakkında bilgiler veren IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, “Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve paydaşların işbirliği ile hazırlanacak ‘Helal Turizm Stratejik Planı’ ile Türkiye’de helal turizm konseptinde gerçekleştirilebilecek; kış turizmi, yayla turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, ekoturizm gibi turizm türleri ve destinasyonlar belirlenmelidir. Bu anlamda özel sektörün ve diğer paydaşların da katılımı ile Helal Turizm Stratejik Planı’nın hazırlanması gerektiğini Sayın Bakanımıza ilettik. 2018 senesinde ülkemizde faaliyet gösteren Müslüman-dostu otellerin, seyahat acentalarının ve sektör paydaşlarının girişimiyle oluşturulan, Uluslararası Helal Turizm Derneği’nin global Müslüman seyahat pazarından pay alabilmek için sektörün acil ihtiyaçlarından biri olan Helal Turizm Yönetmeliği üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönetmeliğin tamamlanması ve hayata geçirilmesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteklerini almaya geldik” dedi.

’Müslüman Seyahat Pazarı’na hakim olmayı hedefliyoruz’
Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkan Vekili Taner Aydın ise Müslüman dostu turizm pazarında faaliyet gösteren tüm turizm işletmelerini kapsayacak şekilde, “Helal Turizm Ekosistemi Standartları”nın oluşturulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Helal Akreditasyon Kurumu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da aralarında yer alacağı paydaşların dahili ile çalışmalar başlattıklarını, 2018 yılında kendi ülkelerinden başka ülkelere tatile gitmiş 131 milyon turistin oluşturduğu Müslüman Seyahat Pazarı’na hakim olmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Danışma Kurulu Üyelerinden Sn. Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin’de Türkiye’ye 2018 yılında Müslüman seyahat pazarından gelen toplam turist sayısının 7 milyon kişi ile 9 milyar USD’lik bir ekonomi oluşturulduğunu belirtti. Tekin aynı zamanda, “2019 yılında bu rakamın 9 milyon kişi ile 10,5 milyar USD’ye ulaşmasını hedefliyoruz ve her geçen gün büyüyen Müslüman seyahat pazarına başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın olmak üzere tüm paydaşların da dikkatini çekmek istiyoruz. Türkiye’ye birkaç saatlik uçuş mesafesinde olan ve kişi başı gelir düzeyi 15.000 USD’nin üzerinde olan ve 55 milyon nüfusa sahip altı ülkeden (Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman) Türkiye’ye gelen turist sayısı 2018 yılında yalnız 1 milyon kişi düzeyinde kalmıştır. Bu sayıyı 2020 yılında 2 milyona 2030 yılında ise 15 milyonun üzerine çıkartmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye genelinde helal turizm konseptinde, Müslüman dostu otelcilik hizmeti veren tesislerin toplam yatak kapasitesinin 35-40 bin civarındadır, mevcut tesislerin kapasitesinin büyük oranda iç pazardaki ve gurbetçilerden gelen talep ile doldurulduğu, bu pazarların dışında kalan pazarlardan payın çok düşük oranlarda olduğu bilinmektedir” diyerek açıklamaları sürdüren IHATO Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel ayrıca; “Bu durum sektörün henüz yurt dışı pazar potansiyeline erişim sağlayamadığını göstermektedir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke içerisinde karşıladığı turist sayısı ve elde ettiği turizm geliri bakımından açık ara farkla birinci sırada. Mevcut başarının Müslüman seyahat pazarında da yakalanabilmesinin birkaç yıllık sistematik bir çalışma ile mümkün hale gelebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Helal turizm kavramına yönelik hatalı değerlendirmelerin giderilebilmesi ve kavramın standartlarının yasal düzenlemeler ve standardizasyon çalışmaları ile tespit edilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel sektör ve üniversiteler iş birliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır” diyen Yücel son olarak da, “Helal turizm konusundaki global ve yerel düzeydeki bilgi eksikliğinin giderilmesi, Türkiye’nin bu konuda bilgi toplayan değil dünyaya veri sunan lider bir ülke konumuna gelebilmesi için bu alandaki araştırma çalışmaları yapılması gerektiğini Kültür ve Turizm Bakanımıza ilettik ve iş birlikteliği hususunda kendilerinden sözler aldık” dedi.

Helal Turizmde 170 Milyar USD’lik pazar için kollar sıvandı

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