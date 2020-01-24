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"Helal ve sağlıklı beslenme aslında tüm insanlığı ilgilendirmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Günümüz trendinde sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenmenin hayatın merkezine oturtulmuş durumda olduğunu bildiren Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr.

Günümüz trendinde sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenmenin hayatın merkezine oturtulmuş durumda olduğunu bildiren Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, helal ve sağlıklı beslenmenin sadece Müslümanları değil aslında tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye’de ve dünyada bununla ilgili bir çok çalışma yürütüldüğünü ifade eden GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Günümüz trendinde sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenme hayatın merkezine oturtulmuş durumdadır. Helal gıda ve helal beslenme aslında sadece Müslümanlara yönelik olduğu düşünülmüş olsa da tüm dünya artık sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma adına helal sertifikalı ürün arayışındadır. Toplumun bu arayışı helal pazarındaki açığı tespit eden girişimciler için Helal Belgelendirme Kurumlarını fark etmelerine neden olmuştur." diyerek bir anısını paylaştı:

"Bu maksat için geçmiş yıllarda görüşmeler yapmak üzere gittiğim Amerika’da büyük bir market zincirinin bir şubesinin yetkilileri ile görüşürken market alanına kılık kıyafetlerine bakarak dindar olduğu belli olan küçük bir Yahudi gurubu girdi. Market reyonlarında raflara bakarken bizim konuşmalarımıza da kulak misafiri olmuşlar. Başlarındaki reisleri yanımıza gelerek affedersiniz konuşmalarınıza kulak misafiri olduk. Siz Türkiye’den helal gıda ürünleri mi getirteceksiniz? Düşünüyoruz şeklindeki cevabımız üzerine. Eğer getirtseniz ilk müşteriniz biz oluruz şeklinde cevap vermişti."

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu taklit ve tağşişli ürünlerden de bahseden Büyüközer, GİMDES’in sertifikalı ürünleri bu defa da güvenilirliğini teyit ettiğini bildirdi. Büyüközer, "Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. GİMDES bu denetimde de Müslüman tüketici kardeşlerimiz için güvenilir, onun kontrolünde olan firmaların kapsam içi ürünlerinin de güvenle tüketilebilir ürünler olduğu tekrar teyit edilmiştir." dedi.
Dr. Büyüközer son olarak, "Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi" sözlerine yer verdi.

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