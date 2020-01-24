"Helal ve sağlıklı beslenme aslında tüm insanlığı ilgilendirmektedir"

Günümüz trendinde sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenmenin hayatın merkezine oturtulmuş durumda olduğunu bildiren Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, helal ve sağlıklı beslenmenin sadece Müslümanları değil aslında tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye’de ve dünyada bununla ilgili bir çok çalışma yürütüldüğünü ifade eden GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Günümüz trendinde sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenme hayatın merkezine oturtulmuş durumdadır. Helal gıda ve helal beslenme aslında sadece Müslümanlara yönelik olduğu düşünülmüş olsa da tüm dünya artık sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşma adına helal sertifikalı ürün arayışındadır. Toplumun bu arayışı helal pazarındaki açığı tespit eden girişimciler için Helal Belgelendirme Kurumlarını fark etmelerine neden olmuştur." diyerek bir anısını paylaştı:

"Bu maksat için geçmiş yıllarda görüşmeler yapmak üzere gittiğim Amerika’da büyük bir market zincirinin bir şubesinin yetkilileri ile görüşürken market alanına kılık kıyafetlerine bakarak dindar olduğu belli olan küçük bir Yahudi gurubu girdi. Market reyonlarında raflara bakarken bizim konuşmalarımıza da kulak misafiri olmuşlar. Başlarındaki reisleri yanımıza gelerek affedersiniz konuşmalarınıza kulak misafiri olduk. Siz Türkiye’den helal gıda ürünleri mi getirteceksiniz? Düşünüyoruz şeklindeki cevabımız üzerine. Eğer getirtseniz ilk müşteriniz biz oluruz şeklinde cevap vermişti."