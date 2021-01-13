Helallik alma uygulaması HelalApp iOS ve Android için yayınlandı

App Store ve Google Play Store'da biraz olsun vakit geçiriyorsanız birbirinden farklı uygulamalara da rastlıyorsunuzdur. Burada farklıdan kasıt ise genelde uygulamanın içeriği ile alakalı oluyor. Örneğin; WhatsApp, TikTok ve Instagram gibi popüler uygulamaların dışında, telefonunuzun bir fare olarak kullanılmasını sağlayan uygulamalarla da mobil uygulama mağazalarında karşılaşmak mümkün. Fakat haberimizde bahsedeceğimiz uygulama bunlardan biraz daha farklı. Çünkü bu uygulama, iddiasına göre insanların helallik istemesini kolaylaştırıyor.

KİŞİLERE HELALLİK İSTEĞİ YOLLANIYOR

Hakkını Helal Et - HelalApp uygulaması, Android ve iOS için yayınlanmış durumda. Uygulamanın amacı ise adından da anlayacağınız üzere sizin yerinize helallik istemek. Uygulamanın açıklama bölümündeki ifadelere göre HelalApp, rehberden helallik almak istenen kişileri seçip, mesaj yazarak helallik istenmesini mümkün kılıyor. Helallik mesajı kişilere SMS olarak iletiliyor. Mesajı alan kişiler ise yine uygulama aracılığıyla hakkını helal ediyor ya da etmiyor.

HELALAPP NASIL İNDİRİLİR?

HelalApp uygulaması Android mağazası Google Play Store ve Apple mağazası App Store üzerinden indirilebiliyor.

