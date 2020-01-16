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  4. Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, 'Best Of Rumeli’ ödül törenini yurtdışına taşımayı hedefliyor.

İSTANBUL, (DHA)-Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, 'Best Of Rumeli’ ödül törenini yurtdışına taşımayı hedefliyor.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Best Of Rumeli” adlı ödül töreni öncesi gazeteciler ile bir araya geldi. Bu yıl kapılarını 2 Mart Pazartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda açacak olan ‘Best Of Rumeli’ törenine ilişkin hedeflerin aktarıldığı etkinlikte, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan başta olmak üzere, Yönetim Genel Koordinatörü Perihan Kılınç ve sunucu Yusuf Emin konuşmalar gerçekleştirdi. Best Of Rumeli Ödül Töreni’nin önemine dikkat çeken Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan şunları söyledi:

‘’Bu ödül töreni Rumeli ve Balkan camiamızın gurur duyduğu en önemli etkinliklerden biridir. Etkinliğimiz yıllar geçtikçe Rumeli ve Balkan kimliğine sahip olan birçok vatandaşımız tarafından ayrı bir anlam kazanmıştır. Biz Anadolu ve Rumeli arasında büyük bir köprü olmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirdiğimiz bu ödül töreni sayesinde ulusal anlamda büyük başarılara imza attık. Bundan sonraki hedefimiz ise bu organizasyonu yurtdışına taşımak olacak.’’

‘’GELENEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ’’

Yönetim Genel Koordinatörü Perihan Kılınç ise, ‘’Rumeli’nin enlerinin seçildiği ödül törenimizin oylamaları başlamıştır. 15 Şubat’a kadar internet adresimizden oylamalar devam edecektir. Geçtiğimiz sene 270 bine yakın oy kullanan oldu. Oylamalar sonucu seçtiğimiz isimlere ise hem hemşerimiz hem de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk heykellerini taktim ettik. Bu sene de bu geleneği sürdüreceğiz’’ dedi. Sunucu Yusuf Emin ise şunları söyledi:‘’Balkanlar'da güzel bir laf vardır. Hangi dil, din ve ırktan olursan ol, önemli değil. Bu kültürler birbiriyle harmanlanmış kültürlerdir. Bizler Balkan insanı olarak dokunmayın benimdir değil, haydi buyurun hepimizin diyerek bu ödül törenini gerçekleştirdik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Her yıl daha da güzelleşerek katılım ve bilinirliliğin artmasıyla keyifli bir çalışma ortaya koyacağız.’’

(FOTOĞRAFLI)

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