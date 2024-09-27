Helene Kasırgası ABD'yi vurdu! Görüntüler korkunç... Yetkililer 'en güçlü' olarak niteliyor: "Evleri yıkabilir..."

ABD'de yetkililer Helen Kasırgası için adeta alarm durumuna geçti. "Kategori 4" şiddetinde etkisinin göstermesi beklenen Helene Kasırgası, Florida'ya ulaştı. Yetkililer, "felaket" boyutundaki bu fırtınanın ardından sel baskınları konusunda uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının 225 km'ye, dalgaların ise 6 metreye ulaştığı Helene Kasırgası için yetkililer bunun "felaket" boyutta ve "hayatta kalınamaz" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"KATEGORİ 4" KASIRGA

On yıllardır Meksika Körfezi'nde yaşanan en büyük fırtınalardan biri olması beklenen bu kasırga öncesinde bir milyondan fazla insan elektriksiz kaldı ve yollar sular altında kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hızlı hareket eden Helene'in perşembe günü son derece tehlikeli bir "Kategori 4" kasırgaya dönüştüğünü aktardı.

SAATTE 225 KİLOMETRE HIZ

Kasırga Körfez'in ılık sularından geçerken saatte 225 kilometre hıza ulaştı.

PowerOutage.us izleme sitesine göre yaklaşık bir milyon ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı.

"EVLERİ YIKABİLİR"

Meteoroloji direktörü Mike Brennan, “İkinci kattaki bir binanın tepesine kadar çıkabilecek bir fırtına dalgası görmeyi bekliyoruz. Yine, Florida kıyı şeridinin bu bölümünde gerçekten yaşanması mümkün olmayan bir senaryo ortaya çıkacak.” dedi

Brennan, beraberindeki dalgaların “evleri yıkabileceğini, arabaları yerinden oynatabileceğini ve su seviyesinin çok hızlı bir şekilde yükseleceğini” sözlerine ekledi.

BIDEN'DAN UYARI

ABD Başkanı Joe Biden insanları resmi tahliye uyarılarına kulak vermeye çağırarak, “Helene yolu üzerinde ve yakınında bulunan herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum.” dedi.