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Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 hava ambulansı, bu yılın 1 Haziran-21 Temmuz arasında 49 vaka için havalanarak bu hastaların hastanelere naklini sağladı.

Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 hava ambulansı, bu yılın 1 Haziran-21 Temmuz arasında 49 vaka için havalanarak bu hastaların hastanelere naklini sağladı. Helikopter ambulans özellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak havalandığı gözlenirken, bu yoğunluğun yaz mevsiminde bölgedeki nüfus yoğunluğunun artmasından kaynaklandığı belirtildi. Genellikle Of ve Vakfıkebir ilçelerindeki vakalar için yoğun olarak uçuş yapan helikopter ambulans, zaman zaman acil hastalar için yaylalara da iniş yapıyor.
Trabzon’da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans Trabzon’un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor. Genellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak uçuş yapan ambulans helikopter Trabzon’da son 1 haftada 7 hasta için havalanarak 3 saat 47 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi

Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi

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