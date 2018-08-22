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Helikopter bir anda devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2018 18:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir helikopter havalanmaya çalışırken bir anda devrildi ve düştü. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

ABD’de polis helikopteri kaza yaptı, pilot ağır yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde, havalanmaya çalışan polis helikopteri yerdeki platforma çarparak devrildi. Pervanesi yere çarparak parçalanan helikopterin pilotu ağır yaralandı. Büyük paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Arkansas helikoper kazası

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