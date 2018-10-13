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Helikopter böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Helikopter böyle düştü, yaşanan korku dolu anlar kameraya kaydedildi.

Bangladeş'te özel televizyon kanalının üst düzey isimleri de dahil olmak üzere yedi kişiyi taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Yaşanan o anlar şans eseri bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. Düşen helikopterde şans eseri ölen olmazken, yaralılar tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş helikopter kazası

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