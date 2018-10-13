Helikopter böyle düştü

Bangladeş'te özel televizyon kanalının üst düzey isimleri de dahil olmak üzere yedi kişiyi taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Yaşanan o anlar şans eseri bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. Düşen helikopterde şans eseri ölen olmazken, yaralılar tedavi altına alındı.

