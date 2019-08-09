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Helikopter destekli trafik kontrolü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla helikopterle trafik denetimlerine devam edildi - Hava araçlarındaki gece aydınlatma, canlı görüntü aktarma sistemleri ve kameraların kullanıldığı kontrollerde, kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık ve trafik birimlerince, bayram tatili boyunca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması için helikopterle trafik denetimlerine devam edildi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapan helikopterlerden yerdeki ekiplerle koordineli denetim yapıldı.

- "Trafik canavarı" ile gökyüzünden mücadele

AA ekibi, Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile emniyet birimlerinin havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.

Kontrollerde kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücüler, polis helikopterinin kameralarına takıldı.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, emniyet kemeri takmayanlara için ceza yazdı.

- Havadan denetimler devam edecek

Kurban Bayramı öncesi karayollarında alınacak tedbirleri içeren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderilmişti.

Talimata göre, Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetlenecek.

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Bakanlık Talimatı Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı Helikopter destekli trafik kontrolü Polis Helikopteri

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