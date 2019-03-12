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Helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 19:32 | Son Güncelleme

KONYA'da bir kişinin helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine söz konusu bölgeye polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir kişinin helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine söz konusu bölgeye polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanılamazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Bugün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayan bir kişi, Konya- Adana karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında, tarlaya bir helikopterin düştüğünü gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ile de temasa geçerek uçuş yapan askeri unsur olup olmadığını sordu. Yetkililer de askeri uçak veya helikopterin uçuş yapmadığını, herhangi bir sivil helikopterin de bölgede uçuş yapmadığını söyledi. Buna rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, Yarma Mahallesi yakınlarında yaptığı aramada herhangi bir bublguya rastlamadı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı

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