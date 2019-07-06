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Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün her türlü asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinde kullanılması için Ekim ayı sonuna kadar Muğla’da konuşlanacak helikopter ilk uçuşunda orman yangını ile karşılaştı.Havadan trafik kontrolü için kalkış yapan helikopter, Milas-Ören arasında uçuşu esnasında kırsal Kalem Mahallesi ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine trafik denetimini bırakarak yanan alan üzerinde uçmaya başladı.Orman ile makilik arasında yeni başlayan orman yangınını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ekipler, aynı zamanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ihbar merkezine de yangının başladığı alanın koordinatlarını bildirdi.

Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün her türlü asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinde kullanılması için Ekim ayı sonuna kadar Muğla’da konuşlanacak helikopter ilk uçuşunda orman yangını ile karşılaştı.
Havadan trafik kontrolü için kalkış yapan helikopter, Milas-Ören arasında uçuşu esnasında kırsal Kalem Mahallesi ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerine trafik denetimini bırakarak yanan alan üzerinde uçmaya başladı.
Orman ile makilik arasında yeni başlayan orman yangınını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ekipler, aynı zamanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ihbar merkezine de yangının başladığı alanın koordinatlarını bildirdi. İhbarın ardından orman ekipleri yeni başlayan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

Helikopter ile trafik denetimine gittiler, orman yangını ile karşılaştılar

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