Helikopter kazaları sonrası flaş karar! 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya'ya taşınıyor

DHA'nın askeri kaynaklar'dan edindiği bilgilere göre 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya’da bir bölgeye taşınacak. Askeri kaynaklar ayrıca düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi, Fırat'ın Doğusuna operasyon, FETÖ ve PKK ile mücadele ile ilgili şu açıklama yapıldı:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak çalışmalarımız diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız toplumda geniş bir kabul görecek tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak.

Fırat'ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı.

MSB'den yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

Son 3 haftada yapılan operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Fırat'ın doğusuna hareket planı hazırlıkları tamamlandı.

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır.

Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir.



