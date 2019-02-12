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Helikopter kazaları sonrası flaş karar! 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya'ya taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de 2,5 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazası sonrası, 4. Hava Alay Komutanlığının taşınmasına karar verildi.

Helikopter kazaları sonrası flaş karar! 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya'ya taşınıyor

DHA'nın askeri kaynaklar'dan edindiği bilgilere göre 4. Hava Alay Komutanlığı Trakya’da bir bölgeye taşınacak. Askeri kaynaklar ayrıca düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi, Fırat'ın Doğusuna operasyon, FETÖ ve PKK ile mücadele ile ilgili şu açıklama yapıldı:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak çalışmalarımız diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız toplumda geniş bir kabul görecek tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak.
Fırat'ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı.

MSB'den yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

  • Son 3 haftada yapılan operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

  • TSK'nın Fırat'ın doğusuna hareket planı hazırlıkları tamamlandı.

  • FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır.

  • Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir.


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Anahtar Kelimeler:
helikopter helikopter kazası 4. Hava alay komutanlığı Trakya

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
ordu,imajını kaybetti,en güvenirlik kurumdu,şimdi fiyasko
Darbe konusunda en güvenilir kurumdu ve şimdi fiyasko doğru. Ancak hiç olmadığı kadar milletine kültürüne dinine özüne dönük bir ordu oldu
@beneneyim sacmalama, Darbeyi asil yapanlar suan ki iktidarda bulunan tarikatlar
@spartademirspor orduyu perişan ettiniz
@spartademirspor Ordi imajini degil gucunu kaybatti, heryeri kaypak tarikatci subay ve astsubay doldu.
acaba yerine ne yapılacak ?
vallahi orasıda sakat bızım güzel memleketimiz afyon dınarda güzel yer var oraya tasıyın
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