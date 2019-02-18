Helikopter kazalarının nedenleri

İSTANBUL, (DHA) - Helikopterlerin dikey hareket etme, havada asılı kalma, zorlu alanlara inip kalkma gibi özelliklerinden dolayı arama kurtarma, tıbbi müdahale gibi kritik noktalarda etkin rol oynadıklarını söyleyen Uçak Mühendisi Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş, helikopterlerin, yüksek gerilim hatları, ağaçlar, binalar ve direkler gibi engellere çarparak kaza-kırıma uğraması riskinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş, helikopterlerin teknik özellikleri ve kaza nedenleri üzerine açıklama yaptı.

Helikopterlerin düşük irtifadan kaynaklı meteorolojik değişimlere ve hava olaylarına karşı daha hassas bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vatandaş, "Helikopterler, yeryüzünde bulunan yüksek gerilim hatları, ağaçlar, binalar, direkler gibi çeşitli engellere çarparak kaza-kırıma uğraması yönünden daha fazla risk taşır" diye konuştu.

HELİKOPTER KAZALARININ NEDENLERİ

Helikopterlerde kaza-kırım sebeplerinin nedenlerini anlatan Prof. Dr. Vatandaş, "Operasyonel hatalar yani kullanıma ya da bakım usullerine yönelik hatalar, mekaniksel ya da elektriksel arızalar ve çeşitli dış etkenler olarak sıralanabilir. Motor arızası ve kuyruk rotoru ile ilgili yaşanan sorunlar, olumsuz hava şartları dolayısıyla görüş mesafesinin düşük olması, çok alçak irtifada uçulması ve çeşitli pilotaj hataları gibi sebeplerin helikopter kazalarında önemli rol oynamakta olduğu görülmektedir” dedi.