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Helikopter kazası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 21:29 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan helikopter kazası güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

ABD'nin Arkansas eyaletine gerçekleşen helikopter kazası güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi. Little Rock polisi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD helikopter Kaza

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