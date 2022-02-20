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Helikopter kazası kamerada! Herkesin şaşkın bakışları arasında sahile düştü

20.02.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Miami sahilinde yaşanan helikopter kazası korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Hızla alçalan bir helikopter, denizde yüzenlerin olduğu alana doğru yöneldi. Sahildeki kalabalık ne olduğunu anlayamazken, şaşkın bakışlar arasında helikopter suya düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, helikopterin düşme anı kameraya yansıdı.

Miami sahilinde yaşanan helikopter kazası anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde hızla yaklaşan bir helikopterin sahilde yüzenlerin hemen yanında suya düştüğü görülüyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kazada iki kişi yaralanırken, görüntüler gündem oldu. İşte Miami sahilindeki helikopter kazasıyla ilgili detaylar...

HELİKOPTER DENİZE DÜŞTÜ

Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada iki kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

(İHA)


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