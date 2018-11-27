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Helikopter kazasında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de  düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.
Sancaktepe'de helikopter kazasında şehit olan Kara pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan katıldı.
Törenin ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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